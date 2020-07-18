حدث ليلا| "الصحة" تكشف أسباب تراجع إصابات كورونا.. والوفيات في العالم تتجاوز الـ600 ألف

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض قياسي.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات "كورونا" اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، خروج 611 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.

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الصحة: تراجع إصابات كورونا هو نجاح للحملات التوعية بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه منذ بدء مرحلة التعايش مع الفيروس بدأت أرقام إصابات ووفيات كورونا في التراجع.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة: "مازلنا في مرحلة الذروة ولدنيا توقعات باستمرار تراجع أعداد إصابات ووفيات كورونا في مصر، وهذا التراجع ليس نجاح للقطاع الصحي المصري.

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"التعليم العالي": اتجاه لتقديم دعم مالي للطلاب لشراء أجهزة "لابتوب"

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن هناك 3 ملايين طالب وطالبة تابعين للوزارة، وهناك أكثر من 30 جامعة خاصة وحوالي 200 معهد، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات العشر المقبلة سيزيد عدد الطلاب مليون طالب.

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أديب: أردوغان لديه أهداف استعمارية في ليبيا ومصر قادرة على ردعه

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بسبب تدخله في ليبيا، مؤكدا أن هناك فرق بين الجيش المصري والجيش التركي، فالجيش المصري يحمي الحدود بينما الجيش التركي لديه أهداف استعمارية ومصر قادرة على ردعه.

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الصحة العالمية: تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الجائحة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بدء التفشي، بعد رصد 237743 إصابة في 24 ساعة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

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فرنسا: ارتفاع مقلق في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ظل مخاوف من قفزة جديدة في حالات العدوى.

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إصابات كورونا في العالم تتجاوز 14 مليون حالة.. والوفيات تتخطى 600 ألف

تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 14 مليون شخص، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 600 ألف شخص، حسب أحدث حصيلة أعلنتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

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ولاية تكساس الأمريكية تتخطى حاجز الـ 300 ألف إصابة بكورونا

تخطت ولاية تكساس الأمريكي حاجز الـ 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، يوم الجمعة.

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‏بريطانيا.. شرطة لندن تتعامل مع حادثة طعن في برودجيت وأنباء عن إصابة شخصين

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، أنها تتعامل مع حادثة طعن في برودجيت.

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"، انتشرت سيارات إسعاف بموقع عملية الطعن.

فيما وردت أنباء عن إصابة شخصين خلال عملية الطعن في العاصمة البريطانية.

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