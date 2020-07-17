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اليوم.. صلاة الجمعة تؤدى ظهرا في المنازل

10:52 ص الجمعة 17 يوليه 2020
اليوم.. صلاة الجمعة تؤدى ظهرا في المنازل

صلاة الجمعة - ارشيفية

كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم بث شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، بعدد محدود من المصلين، حيث تؤدى صلاة الجمعة اليوم ظهرًا في المنازل.

وشددت الوزارة، على جميع العاملين في جميع المساجد عدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر اليوم الجمعة.

وكانت وزارة الأوقاف قررت إعادة فتح المساجد للصلوات بشروط معينة على رأسها استمرار تعليق صلاة الجمعة، وغلق دورات المياه ودور المناسبات والأضرحة.

صلاة الجمعة مسجد السيدة نفيسة الصلاة في المنازل

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