كورونا في 24 ساعة| 53 وفاة ودراسة جديدة تثير جدلاً والصحة توجه رسالة ونصيحة للمواطنين

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بعدم التعرض لمصابي فيروس كورونا المستجد بالإيذاء اللفظي أو الجسدي أو النفسي.

وقالت منظمة الصحة العالمية قبل أيام، إنه حتى الآن لم ترد "تقارير محددة" عن انتقال فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" من الأسطح الملوثة، على الرغم من أن الأبحاث تظهر باستمرار أن الفيروس يمكن أن يعيش عليها لعدة ساعات أو أيام، وفق ما نشرته سكاي نيوز.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

53 وفاة.. الصحة تعلن بيان "كورونا" اليوم الخميس

دراسة جديدة تثير جدلاً حول انتقال كورونا

عوض تاج الدين: لا زلنا في المرحلة المتحركة لإصابات كورونا وهذا سبب انخفاض الأعداد

الصحة توجه رسالة ونصيحة للمواطنين لدعم "مصابي كورونا"

صحة شمال سيناء: 73 حالة إصابة بفيروس كورونا في المحافظة

علماء يطلبون متطوعين للتعرض لـ"كوفيد 19" لاختبار فاعلية لقاحات محتملة

السعودية تسجل 45 حالة وفاة و2764 إصابة جديدة بكورونا

الكويت: 3 حالات وفاة و791 إصابة جديدة بكورونا

الهند.. إصابات كورونا تقترب من المليون

تقرير أممي: جائحة كورونا تهدد ما تحقق من نجاح في معالجة الفقر

البرازيل تكسر حاجز المليوني إصابة بفيروس كورونا

مسؤول بالصحة العالمية: تراجع "إصابات كورونا" بمصر مبشر.. ولكن يجب الحذر

"كورونا عربيًا".. مصر تهبط للمركز الرابع في إجمالي الإصابات

صور.. خروج 10 حالات بعد تعافيهم من كورونا في أسيوط

الجزائر تسجل رقما قياسيا يوميا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

كيف يمكن السيطرة على كورونا خلال شهرين؟

بشائر وتجارب واعدة خلال 15 يومًا.. آخر تطورات "لقاحات كورونا"