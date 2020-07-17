أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الجيزة: التحفظ على 14 توك توك مخالف بحي الطالبية

12:39 ص الجمعة 17 يوليه 2020
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

شن حي الطالبية بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لردع المخالفين للقانون استهدفت العديد من القطاعات بالحي.

وأوضحت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، أن الحملة أسفرت عن الآتي:

- التحفظ على 14 مركبة توكتوك وتروسيكل بائع متجول من شارع عز الدين عمر من شارع الهرم.

- رفع إشغالات شارع امتداد عز الدين عمر من ترسا حتى العروبة.

- رفع إشغالات شارع العروبة وامتداد عز الدين عمر حتى شارع ترعة الإخلاص.

- رفع إشغالات شارع عثمان محرم من شارع ترعة الإخلاص.

وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

حي الطالبية محافظة الجيزة توكتوك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرئاسة: سنفعل أي وسيلة لحماية أمننا.. ومخطئ من يظن أن صبرنا ضعف