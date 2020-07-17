الجيزة: التحفظ على 14 توك توك مخالف بحي الطالبية

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كتب- يوسف عفيفي:

شن حي الطالبية بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لردع المخالفين للقانون استهدفت العديد من القطاعات بالحي.

وأوضحت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، أن الحملة أسفرت عن الآتي:

- التحفظ على 14 مركبة توكتوك وتروسيكل بائع متجول من شارع عز الدين عمر من شارع الهرم.

- رفع إشغالات شارع امتداد عز الدين عمر من ترسا حتى العروبة.

- رفع إشغالات شارع العروبة وامتداد عز الدين عمر حتى شارع ترعة الإخلاص.

- رفع إشغالات شارع عثمان محرم من شارع ترعة الإخلاص.

وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.