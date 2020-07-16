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"الكهرباء": 150 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى عدادات كودية

03:41 م الخميس 16 يوليه 2020
"الكهرباء": 150 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى عدادات كودية

الدكتور محمد شاكر

كتب- محمد صلاح:

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا يوضح الإحصائيات التي تلقتها المنصة الإلكترونية، حيث تضمن التقرير حتى منتصف يوليو الجاري بعد أسبوعين من تفعيل المنصة استقبالها 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة.

واوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الخميس، أن المنصة تلقت حتى الآن حوالى 150 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، شملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

وتستقبل المنصة أيضاً عدد كبير من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم.

كما أكد على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس القادم.

يأتي ذلك فى إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

محمد شاكر وزارة الكهرباء العدادات الكودية

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