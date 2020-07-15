مستقبل وطن: يوسف الحسيني متحدثا باسم قائمة التحالف الانتخابي للشيوخ

كتب- مصراوي:

أصدر حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بيانا بشأن إعلان قائمة التحالف الوطني للأحزاب الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها الشهر المقبل، فضلا عن اختيار الإعلامي يوسف الحسيني متحدثا باسم القائمة.

وقال الحزب، في بيانه، إن القائمة الوطنية الموحدة تعد تحالفا انتخابيا وليس سياسيا وتنتهي بانتهاء الانتخابات، مؤكدا أن كافة الأحزاب طرحت مرشحيها في القائمة والذين قاموا بإعداد الأوراق والمستندات المطلوبة وتسليمها للممثل القانوني للقائمة، تمهيدا للتقدم بها للجان تلقي طلبات الترشح.

وأكد الحزب، أن القائمة الوطنية مهمتها الرئيسية تمثيل كافة الآراء والأفكار السياسية المختلفة داخل مجلس الشيوخ، وذلك تحقيقا للصالح الوطني العام.