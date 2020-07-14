​مقترح برلماني بإقراض صغار المزارعين بدون فوائد لمواجهة تداعيات "كورونا"

تقدم النائب محمود عادل شعلان، نائب كفر الدوار بالبحيرة، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بمقترح برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء المالية والزراعة والتخطيط، لدعم صغار المزارعين بحزمة من التيسيرات المالية منها قروض صغيرة دون فوائد.

وأوضح "النائب" في مقترحه اليوم، أن الفلاح والزراعة عصب الاقتصاد المصري يجب دعمه من جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة المعنية بقطاع الزراعة على مدار العام وتوفير سبل نجاح الموسم الزراعي، لكن ما يحدث على أرض الواقع عكس ذلك فنجد الفلاح يعاني من ارتفاع أسعار الوقود والعمالة التقاوي والأسمدة والمبيدات.

وأكد "نائب كفر الدوار"، أن المزارعين كغيرهم من باقي القطاعات المتضررة، تعاني أشد المعاناة قبل أزمة "كورونا"، وحتى بعد وقوعها زادت حدة المعاناة نتيجة تعذر البعض عن القيام بترويج محاصيله وبيعها بسبب الظروف الراهنة، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لهم، وأصبح البعض لاسيما صغار المزارعين عاجز عن توفير احتياجاته.



وشدد "عضو لجنة الزراعة بالبرلمان"، على أن قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية والإستراتيجية في مصر، شأنه شأن الصناعة، وحتى يسترد عافيته لابد من تدعيم القائمين عليه، وعلى رأسهم صغار المزارعين عبر قروض مالية بدون فوائد حتى يستمر في الإنتاج.

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