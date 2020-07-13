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"نقل الكهرباء": 303 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات ​الضبعة

08:51 م الإثنين 13 يوليه 2020
"نقل الكهرباء": 303 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات ​الضبعة

جانب من توقيع عقد إنشاء محطة محولات الضبعة

(مصراوي):

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الاثنين، مع شركة المدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، عقد إنشاء محطة محولات الضبعة جهد 220/66/22 كيلو فولت، سعة (2*175+3*40) م.ف.أ.

وقالت مشالي، إن المشروع يهدف إلى تدعيم الشبكة القومية الموحدة بمنطقة الساحل الشمالي، بديلًا عن المحطة المؤقتة القائمة.

ويتبع هذا المشروع لمنطقة كهرباء الاسكندرية وغرب الدلتا، ويتم تمويل المشروع من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية 303 ملايين جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

تأتي هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسس، لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

صباح مشالي الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة المدكور للمشروعات الهندسية محطة محولات ?الضبعة

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