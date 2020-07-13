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هيئة الدواء تحذر من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق.. وهكذا تكتشفوه

06:49 م الإثنين 13 يوليه 2020
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كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من مضاد حيوي مغشوش، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات.

وأصدرت الهيئة منشورا حمل رقم 8 لسنة 2020 للتحذير من تداول مستحضر "Pimfast 1g vial" للحقن العضلى والوريدي تشعيلة رقم 181474 بتاريخ إنتاج 11/2019 وتاريخ انتهاء صلاحية 10/2021.

وأوضح الهيئة أن العبوات الأصلية من هذا المستحضر إنتاج شركة راميدا للصناعات الدوائية، موضحة الفرق بين العبوات الأصلية والمغشوشة كالتالي:

هيئة الدواء المصرية مضاد حيوي الأسواق

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