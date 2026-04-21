الحوثيون يحذرون من استئناف حرب إيران ويتوعدون بالتصعيد

كتب : محمود الطوخي

06:47 م 21/04/2026

عبد الملك الحوثي

حذّر عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، من استئناف العمليات العسكرية حتى في حال صمود اتفاق وقف إطلاق النار الراهن بين إيران وأمريكا.
وأشار الحوثي في خطاب تلفزيوني الثلاثاء، إلى أن المنطقة مقبلة على جولات قتالية إضافية لا محالة، معتبرا أن ما يجري حاليا ليس سوى هدنة مؤقتة ضمن صراع ممتد مع الخصوم، وهو ما يزيد من تعقيدات حرب إيران وأمريكا.

مخاطر التصعيد في حرب إيران

وحذر زعيم الجماعة المتحالفة مع طهران من أن مستويات التصعيد في الإقليم قد تشهد ارتفاعا كبيرا مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار الذي وصفه بـ "الهش".
وتأتي هذه التهديدات في وقت حساس يترقب فيه العالم مصير التهدئة بين إيران وأمريكا، حيث شدد الحوثي على أن القتال سيتجدد لأن المواجهة الحالية هي مجرد محطة عابرة في النزاع المستمر.

تهديدات الملاحة في ظل حرب إيران وأمريكا

وقبل أسابيع شن الحوثيون هجوما صاروخيا على إسرائيل، مما جدد المخاوف الدولية من احتمالية لجوء الجماعة المتحالفة مع إيران مجددا لإغلاق طرق الملاحة والشحن الحيوية في البحر الأحمر.

عبد الملك الحوثي إيران وأمريكا حرب إيران الحوثيون البحر الأحمر

