أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء المنتخب المجري، "بيتر ماجار".

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قدم التهنئة لـ " ماجار" على فوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان المجري في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 إبريل 2026.

وأشاد الرئيس السيسي بالأجواء الديمقراطية التي شهدتها العملية الانتخابية، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع المجر، وبالزخم الذي شهدته على مدار الأعوام الماضية، لاسيما بعد ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في فبراير 2023، مشيرًا إلى تطلع مصر للعمل مع الحكومة المجرية الجديدة فور تشكيلها لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي والتشاور السياسي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء المنتخب "ماچار" أعرب عن شكره وتقديره لتهنئة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى تطلعه للتعاون معه لتعزيز العلاقات المصرية المجرية في كافة المجالات، وكذلك تكثيف التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط.

