السيسي يهنئ رئيس وزراء المجر الجديد.. ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية

كتب : أحمد العش

06:55 م 21/04/2026

السيسي يهنئ رئيس وزراء المجر الجديد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء المنتخب المجري، "بيتر ماجار".

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قدم التهنئة لـ " ماجار" على فوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان المجري في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 إبريل 2026.
وأشاد الرئيس السيسي بالأجواء الديمقراطية التي شهدتها العملية الانتخابية، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع المجر، وبالزخم الذي شهدته على مدار الأعوام الماضية، لاسيما بعد ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في فبراير 2023، مشيرًا إلى تطلع مصر للعمل مع الحكومة المجرية الجديدة فور تشكيلها لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي والتشاور السياسي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء المنتخب "ماچار" أعرب عن شكره وتقديره لتهنئة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى تطلعه للتعاون معه لتعزيز العلاقات المصرية المجرية في كافة المجالات، وكذلك تكثيف التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط.

عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي بيتر ماجار مصر والمجر رئيس وزراء المجر

البورصة: جاري العمل على قيد عدد من شركات البترول قريبا
البورصة: جاري العمل على قيد عدد من شركات البترول قريبا
لتفريغ التسجيلات قبل وفاته.. دفاع ضياء العوضي يعلن توجهه إلى الإمارات
لتفريغ التسجيلات قبل وفاته.. دفاع ضياء العوضي يعلن توجهه إلى الإمارات
طب أسنان المنوفية: خطأ بشري وراء تفعيل نظام الإطفاء الذاتي وإصابة عدد من
طب أسنان المنوفية: خطأ بشري وراء تفعيل نظام الإطفاء الذاتي وإصابة عدد من
من هنّ النساء الثماني اللاتي طالب ترامب بالإفراج عنهن في إيران؟
من هنّ النساء الثماني اللاتي طالب ترامب بالإفراج عنهن في إيران؟
تسرب غاز داخل معمل بطب أسنان المنوفية يُصيب 11 شخصًا بينهم طلاب وأستاذ
تسرب غاز داخل معمل بطب أسنان المنوفية يُصيب 11 شخصًا بينهم طلاب وأستاذ

