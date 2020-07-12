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الري: موسم أقصى الاحتياجات بلا شكاوى حتى الآن.. ومتابعة دقيقة للموقف المائي

09:53 م الأحد 12 يوليه 2020
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كتب- أحمد مسعد:

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بالقيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ اليوم الأحد، لمتابعة أعمال أجهزة الوزارة والموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع، والتحول للري الحديث، واستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات في ضوء خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالي.

ووجه عبدالعاطي، بضرورة المتابعة المستمرة للموقف المائي وجسور الترع والمصارف ومتابعة أقصى تصرف ممكن أن تتحمله الشبكة، تحسبًا لأي طارئ قد يحدث والمحافظة على كفاءة شبكة الترع والمصارف.

ولفت وزير الري، إلى المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع واستكمال أعداد عقود الطرح والإسناد وتحديد الأطوال والمواقع المستهدفة في المحافظات، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع.

وزارة الري محمد عبد العاطي مياه النيل

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