الصحة: لا نوصي برش الأشخاص بالمطهرات في أماكن العمل
كتب- أحمد جمعة:
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا يُنصح برش الأشخاص بالمطهرات في أماكن العمل.
جاء ذلك في منشور توعوي للوزارة عبر حسابها على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد.
كانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق، إنه لا ينصح برش الأفراد تحت أي ظرف من الظروف بالمطهرات، لأنه لن يقلل من قدرة الشخص المصاب على نشر الفيروس.
وأوضحت المنظمة أن رش المطهرات قد يُسبب أضرارًا من نوع آخر على صحة الأفراد.
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