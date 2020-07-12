أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الصحة: لا نوصي برش الأشخاص بالمطهرات في أماكن العمل

07:47 م الأحد 12 يوليه 2020
الصحة: لا نوصي برش الأشخاص بالمطهرات في أماكن العمل

لا يُنصح برش الأشخاص بالمطهرات في أماكن العمل

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا يُنصح برش الأشخاص بالمطهرات في أماكن العمل.

جاء ذلك في منشور توعوي للوزارة عبر حسابها على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد.

كانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق، إنه لا ينصح برش الأفراد تحت أي ظرف من الظروف بالمطهرات، لأنه لن يقلل من قدرة الشخص المصاب على نشر الفيروس.

وأوضحت المنظمة أن رش المطهرات قد يُسبب أضرارًا من نوع آخر على صحة الأفراد.‏

3

رش الأشخاص المطهرات التعقيم فيروس كورونا وزارة الصحة

الخبر التالى:

رئيس المعاهد الأزهرية: لجان دائمة لدراسة وتقييم أسئلة الامتحانات الشهادة الثانوية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 81158

    عدد المصابين

  • 23876

    عدد المتعافين

  • 3769

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560026

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية".. بيان جديد من الري بشأن مفاوضات سد النهضة