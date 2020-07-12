"البحث العلمي" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الآلة الذكية لبيع الخضروات

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم أسماء 3 فائزين بالمراكز الأولي في مسابقة منصة بنك الابتكار المصري التي أطلقتها يوم 4 يونيو الماضي، على منصة بنك الابتكار، والتي كانت تهدف الي إيجاد تكنولوجيات محلية بديلة وحلول مبتكرة لمجابهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وغيره من الأمراض الوبائية في مصر فى مجال التسوق الالكترونى عن بعد.

وحسب بيان البحث العلمي، اليوم الأحد، كان بنك الابتكار المصري، قد أعلن عن حاجاته إلى تصميم آلة نموذجية لبيع الخضروات والفواكه والأغذية الطازجة، واستقبل البنك عدد 16 مقترح تأهل منهم 9 مقترحات بعد استبعاد 7 مقترحات لخروجها عن موضوع التحدي، وتم عرض الـ9 مقترحات على لجان التقييم الفنى لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاث الأولي.

وأوضحت البحث العلمي، فاز بالمركز الأول، النتائج النهائية المهندس طاهر يسري، عّن شركة ميكروسيستمز(Microsystems) وحصل المبتكر على جائزة مالية قيمتها 30 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثاني وجائزة مالية 20 ألف جنيه مصري، الدكتورة رانيا الجوهري، مركز الذكاء الاصطناعي – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفاز بالمركز الثالث وجائزة 10 ألف جنيه مصري المبتكر تامر محمد، شركة PAI labs بالتعاون مع شركة Arrow System.

وقالت منة الله الكتامي، المدير التنفيذى لبنك الابتكار بأكاديمية البحث العلمي إن الأكاديمية ستقدم للفائزين بخلاف الجوائز المالية شهادات مسجل بها عنوان الابتكار واسم المبتكر.

وأضافت أن الجوائز مجرد تقدير رمزى من الدولة للمبتكر، وأن اختيار أفضل الأفكار خضعت لمعايير التقييم الفني والاقتصادي والقابلية للتطبيق على أساس تنافسي، وسيتبع ذلك توقيع الأكاديمية وشركة الأكاديمية عقودًا مع أحد الأفكار الفائزة في التحدي للبدء في التطبيق والانتاج التجريبي ثم التسويق، وستوفر الأكاديمية التمويل اللازم للتصنيع حال التأكد من الجدوى الاقتصادية ومدة التنفيذ ومراجعة حقوق الملكية لجميع الاطراف.