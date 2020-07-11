الكنيسة الإنجيلية تعلن عددًا من الإجراءات الاحترازية بشأن فتح بيوت المؤتمرات

(مصراوي):

أعلنت اللجنة الطبیة لرئاسة الطائفة الإنجیلیة، اليوم السبت، عددًا من التوصيات بشأن الإجراءات الاحترازیة لفتح بیوت المؤتمرات، في ظل جائحة كورونا.

وتمثلت التوصيات في:

أولًا فيما يخص الانتقالات، فأنه یحظر استخدام الحافلات الجماعیة المكیفة لانتقال النزلاء، ویكون الانتقال بسیارات خاصة لكل أسرة.

أما عن التسجیل والدخول، تضمنت التوصيات توفیر معقم الیدین في منطقة الاستقبال، ویقوم النزلاء بحمل حقائبهم من السیارات للغرف مباشرة، والعكس عند المغادرة دون تركها في المكان، وقیاس درجة حرارة النزلاء قبل دخولهم البیت وبشكل یومي طوال فترة الإقامة أو التواجد بالفندق، ولا یسمح بدخول أي شخص تزید حرارته عن 38 درجة، ولا یسمح بدخول أسرته.

وتابعت: "یفضل الاتفاق مع طبیب للمرور بشكل یومي على مجموعة بیوت في نفس المنطقة، ویكون متاحًا عند الحاجة، وتجنب تداول الأوراق والأقلام بین النزلاء والموظفین، واستخدام تقنیات التسجیل الإلكتروني لتسجیل البیانات كلما أمكن، أو یتم تسجیل البیانات من خلال موظف الاستقبال فقط، أو استخدام أقلام تستخدم مرة واحدة، ولا یتم استخدامها مرة أخرى قبل مرور 24 ساعة".

وتضمنت التوصيات ألا تزید نسبة إشغال البیت عن 50%.

وفيما يخص الأماكن العامة تضمنت التوصيات، وضع لافتات للتوعیة والوقایة توضح طرق منع انتشار العدوى، وتوافر تهویة جیدة في جمیع الأماكن وتوفیر كافة أدوات الحمایة الشخصیة وتطهیر كافة المناطق العامة كل ساعة (الأماكن والحمامات العامة، وتطهیر كافة الممرات والغرف بعد مغادرة النزلاء، كما یفضل إغلاق القاعات، وفي حالة استخدامها للمناسبات الاجتماعیة یتم تطبیق نفس الاجراءات المطّبقة على الكنائس.

كما اشتملت على توفیر آلة بخار لتعقیم المفروشات التي لا یتم غسلها مثل الستائر الثقیلة والأثاث، ویفضل عدم وضع سجاد أو موكیت لصعوبة تنظیفه، ووضع مطهرات الأیدي في الأماكن العامة وفي المطعم والحمامات العامة، مع التعقیم المستمر للمصعد وأزرار المصعد وتوفیر منادیل معقمة لمسح أزرار المصعد قبل الضغط علیها، واستخدام المصعد بنسبة 50% من حمولته العادة.