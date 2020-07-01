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مصدر بـ"الأعلى للإعلام": ندرس مد فترة توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية ٣ شهور

11:00 م الأربعاء 01 يوليه 2020
مصدر بـ"الأعلى للإعلام": ندرس مد فترة توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية ٣ شهور

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصراوي:

قال مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1295 لسنة 2020 والذي نص على أن تعد الفترة من 17 مارس الماضي حتى الأسبوع الماضى مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الجنائية بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، فإن المجلس سيدرس مد فترة توفيق الأوضاع لوسائل الإعلام لمدة 3 شهور.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه كان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع في أغسطس المقبل، مؤكدا أن المجلس سيدرس في أول اجتماع له مد فترة توفيق الأوضاع حتى شهر نوفمبر المقبل.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجلس الوزراء الوسائل الإعلامية

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