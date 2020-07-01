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وزير المالية يكشف أمام البرلمان أسباب فتح اعتماد إضافي للموازنة بقيمة 80 مليار جنيه

11:58 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
وزير المالية يكشف أمام البرلمان أسباب فتح اعتماد إضافي للموازنة بقيمة 80 مليار جنيه

محمد معيط

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنيه، يرجع إلى عدد من الأسباب؛ في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات.

وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن أحد الأسباب المهمة لفتح الاعتماد الإضافي هو سداد 5 .160 مليار جنية للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسطًا مسددًا من الحكومة وَفقًا لأحكام قانون التأمينات.

وتابع وزير المالية تعقيبًا على تساؤلات النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها، بأن السندات محدد المدة، وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل موعده، وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لا بد من وضع هامش لاستدعاء السند.

واستطرد معيط: من هذا المنطلق وضعنا إجراءً باستدعاء السند كل ٣ أشهر، ومعظم الأدوات لا توجد فيها هذه الميزة، وهذا الإجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة، موضحًا أن هذه السندات تتعلق بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب حسين عيسي؛ لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020.

محمد معيط وزارة المالية وزارة البترول وزارة الكهرباء

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