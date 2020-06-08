"ليا حق عرب".. دعاء فاروق تعلن حصولها على عضوية نقابة الإعلاميين

(مصراوي):

أعلنت الإعلامية دعاء فاروق، المذيعة في قناة النهار، والتي صدر قرار بوقفها من المجلس الأعلى للإعلام السبت الماضي، حصولها على عضوية نقابة الإعلاميين اليوم.

وأضافت دعاء في تديونة على حسابها الرسمي في موقع "انستجرام": "عمري ما عملت فيديو في حياتي لركوب أي تريند.. ولم استغل أي موقف حصل لي في حياتي لجذب تعاطف وحب الناس أبدًا أبدًا، أنا واصلني قرار وقفي منذ يوم الخميس 4 يونيو، ومع ذلك كتمت عالخبر وفضًلت إني أخلص ورقي في السر ورفضت التعليق على القرار احترامًا للمجلس الأعلى للإعلام الذي أكن له كل تقدير".

وأضافت: "للأسف الخبر اتسرب وبعد كدة قناة النهار اتخذت موقفًا، وأوقفت البث الحي والنهاردة تم حصولي على تصريح لمزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين.. بشكر النقيب طارق سعدة وزميلتي المخلصة ريهام إبراهيم مقدمة برنامج من مصر على قناة سي بي سي وهي عضو بارز في المجلس التأسيسي للنقابة، والتي أصرت أن تحضر معي اليوم وكل موظفي النقابة على تعاونهم، وإنجاز التصريح بمنتهى السرعة".

وتابعت دعاء: "لكن معلش بعد إذن المسؤولين الكبار في قناة النهار وفي عالم الفضائيات دكتور عمرو الليثي المحترم اللي مسابنيش لحظة من أول ثانية جاء فيها خطاب الإيقاف وظل على اتصال معي ومع كل الجهات المعنية وأستاذ علاء الكحكي الإعلامي المحترف المحترم مؤسس الصرح الإعلامي المحترم قناة النهار، معلش سامحوني أنا لي حق عرب.. 22 سنة من العمل الإعلامي المتواصل منذ أن بدأت الفضائيات ومستمرة بفضل الله إلى يومنا هذا بدون واسطة وبدون دعم من مخلوق.. فقط بتوفيق رب العالمين ومهنيتي فقط، والحفاظ على ميثاق الشرف الإعلامي طوال مدة عملي كان مبدأ قبل أن يكون توصيات من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع احترامي الكامل لهذه التوصيات لم أُحل للتحقيق في حياتي".

وتابعت: "لم يتم لفت نظري لعيب ما أو خطأ ما في أي من القنوات الكبيرة التي عملت بها.. لم يكتب عني كلمة سلبية في أي صحيفة.. لم أقدم محتوى متدن.. لم أسع لشهرة مزيفة، لم أسع لتريند على حساب المهنية.. حقي وأكثر من حقي جاء لي من المشاهدين والمحبين بفضل الله، ويعلم الله أنني لم أطلب من مخلوق أن يكتب لي أو في حقي كلمة واحدة ولكنني فوجئت بمظاهرة حب على فيس بوك.. أحمد الله حمدًا كثيرًا مباركًا عليها".

واختتمت: "لكن حقي المهني والذي اعتقد أني استحقه بعد 22 عامًا من العمل الدؤوب هو حصولي على عضوية نقابة الإعلاميين الدائمة، حتى لا أكون في مهب الريح كلما انتهى التصريح المؤقت الذي يستخرج كنوع من التوفيق المؤقت للأوضاع.. أكرر أحترم قرارات المجلس الأعلى للإعلام وأحترم ميثاق الشرف الإعلامي ولكنني أحترم وأقدر نفسي أيضًا".

وأعلنت قناة النهار، وقف 5 مذيعات، لعدم حصولهن على تصريح للعمل من نقابة الإعلاميين، وقررت وقف البث الحي للقناة حتى إشعار آخر.