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استغرقت 8 ساعات.. تفاصيل جراحة دقيقة لرجل الأعمال محمد فريد خميس بأمريكا

10:46 م الأحد 07 يونيو 2020
استغرقت 8 ساعات.. تفاصيل جراحة دقيقة لرجل الأعمال محمد فريد خميس بأمريكا

محمد فريد خميس

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور حامد عبدالله حامد، الصديق المقرب لرجل الأعمال محمد فريد خميس، تفاصيل الحالة الصحية لخميس، عقب إجراء جراحة دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عبدالله لـ"مصراوي"، إن محمد فريد خميس، خضع لعملية جراحية دقيقة اليوم الأحد، في الولايات المتحدة الأمريكية في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، مؤكدًا أنها استغرقت 8 ساعات كاملة.

وأضاف الصديق المقرب لرجل الأعمال، أن الجراحة تمت بنجاح داخل إحدى المستشفيات الكبرى بولاية أطلنطا، وكانت في العمود الفقري بمنطقة ديسك الرقبة.

وأشار حامد، إلى أن محمد فريد خميس، مازال يتلقى العلاج داخل المستشفى، مؤكدًا أنه سيخضع لجراحة أخرى الأسبوع المقبل.

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