الجيزة تكشف تفاصيل تحويل ترعة المريوطية لكورنيش سياحي وممشى (صور)

كتب- أسامة علي:



تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، أعمال تطوير وتدبيش ترعة المريوطية التي تنفذها المحافظة لتحويل مسار الترعة من مناطق تأوي المخلفات والرتش والمظهر غير الحضاري إلى كورنيش سياحي جمالي يليق بالمكانة الهامة للمنطقة، باعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة وتماشيًا مع أعمال التطوير التي تشهدها الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، الانتهاء من تغطية 200 م من الترعة حيث تم الاستفادة منها في إنشاء مواقف سيارات سرفيس حضارية، يتم اتباع أحدث النظم الحديثة بها، للقضاء على أي معوقات مرورية بالمنطقة والتي كان يعاني منها المواطنين على مدار سنوات، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير الترعة تتعدى الــ200 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جاري الانتهاء من تدبيش جسر الترعة بطول 2.8كم، بدء من نهاية التغطية حتى الطريق الدائري، والتي سيلمس المواطنين والمترددين على المنطقة تغير كامل في المظهر الجمالي لمسار الترعة، حيث تم مراعاة إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء ومناطق انتظار السيارات والخدمات والإنارة الجمالية للممشى.