أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بعد خروجه من العزل.. وزير الري يوجه رسالة لفلاحي مصر (فيديو)

06:55 م الأحد 07 يونيو 2020
بعد خروجه من العزل.. وزير الري يوجه رسالة لفلاحي مصر (فيديو)

الدكتور محمد عبد العاطي

كتب- أحمد مسعد:
وجّه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في برنامج "كلمة ورسالة" التابع للوزارة، رسالة لفلاحي ومزارعي مصر، بضرورة ارتداء الكمامة وعدم التخلي عنها.

وقال وزير الري، الذي دخل في الحجر الصحي، عقب مخالطة محافظ الدقهلية الذي أعلن إصابته بالفيروس: "لكل الفلاحين، ارتدوا الكمامات، حماية لينا ولأهلنا".

يذكر أن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، عزل نفسه 14 يومًا منذ 19 مايو، كإجراء احترازي بعد مقابلة محافظ الدقهلية المصاب.

وزير الري الكمامة فيروس كورونا المزارعين

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| وفاة مسئول بالقاهرة عقب إصابته بـ"كورونا".. وتفاصيل موجة حارة جديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6962467

    عدد المصابين

  • 3402697

    عدد المتعافين

  • 401542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس المعاهد الأزهرية يعلن موعد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية