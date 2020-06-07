بعد خروجه من العزل.. وزير الري يوجه رسالة لفلاحي مصر (فيديو)
كتب- أحمد مسعد:
وجّه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في برنامج "كلمة ورسالة" التابع للوزارة، رسالة لفلاحي ومزارعي مصر، بضرورة ارتداء الكمامة وعدم التخلي عنها.
وقال وزير الري، الذي دخل في الحجر الصحي، عقب مخالطة محافظ الدقهلية الذي أعلن إصابته بالفيروس: "لكل الفلاحين، ارتدوا الكمامات، حماية لينا ولأهلنا".
يذكر أن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، عزل نفسه 14 يومًا منذ 19 مايو، كإجراء احترازي بعد مقابلة محافظ الدقهلية المصاب.
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