أول تحرك برلماني بشأن إجراءات حماية طلاب الثانوية أثناء الامتحانات

(مصراوي):



تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب لرئيس البرلمان، لاستدعاء وزير التربية والتعليم، للمشاركة في الجلسة العامة للبرلمان، لشرح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان الحفاظ على صحة الطلاب.

وطالب بكري، في طلبه بالنظر في امتحان بعض المواد غير الأساسية عن طريق بحوث تقدم "أون لاين".