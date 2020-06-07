بسبب "كورونا".. أبو العينين يدعو لوضع خطط جديدة لجذب السائح وتسويق مسار العائلة المقدسة

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد أبو العينين إن هناك فكرًا جديدًا في مجال الآثار والسياحة رأيناه مع وجود خطط لافتتاح اكتشافات الآثار كل شهر، وقد شاركت فيها مرتين في الأقصر والهرم، وكان هناك تسويق سياحي في معظم دول العالم ومعارض في أمريكا وفرنسا؛ ولكن للأسف حدثت أزمة كورونا في وقت كانت السياحة في أوج نشاطها.

وأضاف أبو العينين، في كلمته أمام الاجتماع المشترك للجان السياحة والثقافة والإعلام والخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة قانون "صندوق السياحة والآثار" في حضور وزير الآثار والسياحة، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى فكر جديد ودعم جديد لهذا القطاع، مؤكدًا أن وزير السياحة الدكتور خالد العناني، لديه رؤية وفكر جديد ويجب علينا تقديم الدعم، لافتًا إلى أن الخسائر كبيرة على القطاع الخاص.

وأضاف النائب أن السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعتبر قاطرة التنمية وتقود نحو 70 صناعة ويعمل بها الملايين.

وأكد أبو العينين أن التنشيط السياحي في مصر يحتاج إلى خطة جديدة جدًّا لأن بعد جائحة كورونا دول أوروبا ستعمل سباحة داخلية وسنفقد السائح الأوروبي، وبالتالي لابد أن نضع خطة لجذب السائح الأجنبي، ولابد أن يكون هناك تسويق جيد لمسار العائلة المقدسة، ونؤمن للسياح جميع الجوانب التي يحتاجون إليها.

وتابع البرلماني بأنه ستحدث متغيرات كبيرة على السياحة العالمية، ونحن بحاجة إلى سياسات تسويقية وحملات إعلانية بالخارج وأؤيد قرارالوزير بضم الصناديق الخاصة بالوزارة في صندوق واحد يستهدف الارتقاء بالمنظومة السياحية ودعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.

واستطرد أبو العينين: من المهم في الخطة القادمة، وبخاصة أوجه الصرف والجهة التي ستراقب مجلس إدارة صندوق السياحة والآثار.

ومن جانبه، عقب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بأن صندوق السياحة والآثار ستتم مراقبته من الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة السياحة، والثقافة والإعلام بمجلس النواب.