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لليوم الثاني.. محافظة الجيزة تستقبل 115عائدًا من لبنان

02:48 م الخميس 04 يونيو 2020
لليوم الثاني.. محافظة الجيزة تستقبل 115عائدًا من لبنان

محافظة الجيزة تستقبل 115عائدًا من لبنان

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس عن استقبال الفوج الأول من العائدين من دولة لبنان والبالغ عددهم 115مواطنًا، وذلك لليوم الثاني على التوالي على خلفية أزمة فيروس كورونا.

واستقبلت المحافظة أمس الأربعاء نحو 495 مواطنًا مصريًا عائدين من دولة لبنان.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه يجري تسكين العائدين في المدينة الجامعية جامعة القاهرة، وفق الإجراءات المتبعة بهدف فحصهم والتأكد من سلامتهم لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره بين أهالي وأسر العائدين.

وأضاف المحافظ: هناك إجراءات متبعة تجرى على العائدين لفحصهم خلال فترة الحجر الصحي التي حددتها الدولة المصرية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التقى أمس وزير الطيران المدني، لفحص إجراءات عودة حركة الطيران، وعودة المصريين بالخارج.​

الجيزة لبنان فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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