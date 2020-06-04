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نقابة الأطباء تنعى طبيبًا تُوفي إثر إصابته بفيروس كورونا

10:14 ص الخميس 04 يونيو 2020
نقابة الأطباء تنعى طبيبًا تُوفي إثر إصابته بفيروس كورونا

الشهيد الدكتور معتصم بالله محمود ذكي إبراهيم

كتب- أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة لأطباء مصر، الشهيد الدكتور معتصم بالله محمود ذكي إبراهيم، أخصائي الجراحة، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19.

ودعت النقابة، في بيان، عبر صفحتها على فبسيوك، اليوم الخميس، المولى سبحانه أن يسكنه نعيم جناته مع الأبرار والشهداء، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

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