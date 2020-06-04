الحجز يبدأ الأحد.. 7 أسباب تحرمك من الحصول على شقة بالطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي



كتب- محمد عبدالناصر:



تبدأ وزراة الإسكان طرح كراسات شروط حجز الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، خلال الفترة من 7 وحتى 13 يونيو الجاري، للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، ومن 14 يونيو حتى 4 يوليو لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.



الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي يتواجد في محافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).



ووفقًا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يصل مقدم الحجز في المشروع لـ14 ألف جنيه ويتم السداد عند شراء كراسة الشروط، من مكاتب البريد المتواجدة في المحافظات التي بها الوحدات.



وينشر "مصراوي"، أبرز الأسباب التي قد تكون عائقًا أمام الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، أو تكون سببًا لرفض طلب التقديم:



1- أن يقل سن المتقدم عن السن المطلوب وقت بداية الحجز، وهو 21 وحتى 50 سنة.



2- تجاوز المتقدم الحد الأقصى للراتب عند التقديم، والذي بلغ 4200 جنيه للأعزب و5700 جنيه للمتزوج.



3- أن يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض.



4- أن يكون المتقدم حاصل على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكاني حكومي آخر.



5- الحصول على قرض بنكي وعدم الانتهاء من سداده، فلا يجوز الجمع بين قرضين في نفس الوقت، ووجود أي نوع مديونية لدى أي بنك.



6- اكتشاف تقديم أي معلومات غير صحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة، مثل مفردات المرتب أو محل الإقامة، حيث يتم إجراء استعلام ميداني قبل التخصيص.



7- التقديم لحجز شقة في محافظة غير مرتبط بها عملًا أو إقامة.