تكليف "وائل يحيي" مساعدا لوزيرة الصحة لشئون التعليم الطبي

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارا بتكليف الدكتور وائل يحيي مدير مستشفى دار الشفاء، للعمل مساعدا لوزيرة الصحة لشئون التعليم الطبي.

كما نص القرار الذي حمل رقم 439 لسنة 2020، على تكليف يحيي بالإشراف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني لمدة 3 أشهر بداية من أول يوليو المقبل.

يأتي تعيين يحيي خلفا للدكتور محمد فوزي السودة، الذي جرى تكليفه برئاسة هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة.