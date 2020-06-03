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خاص| ننشر النص الكامل لتعديلات "صندوق مصر السيادي"

09:38 م الأربعاء 03 يونيو 2020
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كتب- مصراوي:

انتهت لجنة الخطة والموازنة من مناقشة التعديلات المقدمة على صندوق مصر السيادي.

وحصل "مصراوي" على النص الكامل لتعديلات صندوق مصر السيادي، والذي من المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة الأحد المقبل.

ويهدف مشروع القانون إلى تغيير مسمى القانون ليصبح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، كما يهدف إلى إدراج طرق جديدة لتقييم الأصول عن طريق الاستعانة بأحد بيوت الخبرة.

وينظم القانون إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق، وإعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من جميع الضرائب والرسوم، وتنظيم شهر قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق بالإيداع.

مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة صندوق مصر السيادي

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