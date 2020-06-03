خاص| ننشر النص الكامل لتعديلات "صندوق مصر السيادي"
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
كتب- مصراوي:
انتهت لجنة الخطة والموازنة من مناقشة التعديلات المقدمة على صندوق مصر السيادي.
وحصل "مصراوي" على النص الكامل لتعديلات صندوق مصر السيادي، والذي من المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة الأحد المقبل.
ويهدف مشروع القانون إلى تغيير مسمى القانون ليصبح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، كما يهدف إلى إدراج طرق جديدة لتقييم الأصول عن طريق الاستعانة بأحد بيوت الخبرة.
وينظم القانون إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق، وإعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من جميع الضرائب والرسوم، وتنظيم شهر قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق بالإيداع.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
27536
عدد المصابين
-
6827
عدد المتعافين
-
1052
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6431438
عدد المصابين
-
2945806
عدد المتعافين
-
379732
عدد الوفيات
إعلان