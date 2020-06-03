نقل النواب: أتوبيسات "BRT" تحل أزمة مرور الدائري المستمرة منذ سنوات

كتب- مصراوي:

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، بحرص الدولة المصرية على تخفيف الزحام على الطرق وتحقيق السيولة المرورية، وتيسيير أتوبيسات "BRT" وهي الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة وتسير في مسارات مخصصة وتقدم مستوى عالٍ من الخدمات على الطريق الدائري.

وأوضح زين الدين، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بحسب بيانات محافظة القاهرة، فإن متوسط المرور اليومي للنقل في القاهرة الكبرى يتوزع بواقع 2% للنقل الثقيل، و5% نقل خفيف، "دراجات"، و2% نصيب الأتوبيسات، وسيارات الميكروباص 2%، و15% للتاكسي، و74% للملاكي، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الطرق مما يزيد من الزحام والاختناقات المرورية للقاهرة الكبرى.

وأضاف أن الطريق الدائري يعاني من عدة مشكلات، أهمها الاختناقات المرورية التي تشتد في أوقات الذروة، بعد أن كان الهدف من إنشائه بطول 100 كم حول القاهرة هو رفع الضغط المروري من شوارع العاصمة، وبمرور 30 عامًا على إنشائه وصلت المشكلة إلى طريق مسدود، مع صمت تام من الجهات المسئولة، التي لا يلمس المواطن المصرية أي وجود لها، وذلك في ظل انعدام الرقابة أو التواجد الأمني أعلى الطريق، وتوفير طرق فرهعية لحل الأزمة، إضافة إلى وجود مخالفات تودي بحياة أرواح الأبرياء.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية لما سيقدمه من وسيلة نقل آمنة وسريعة لا تقل أهمية عن مترو الأنفاق، ما سيقلل من زحام سيارات الأجرة على الطريق والعربات الملاكي، فيعتبر نظام "BRT" نقل عام مرن ومتكامل، يوفّر خدمة سريعة وآمنة، معتمدا على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مخصّصة في حوزة خاصة بها، وتقدم مستوى عال من الخدمات، حيث تسير بترددات تصل إلى دقائق معدودة، كما يشمل النظام أيضًا محطات حديثة متكاملة.​