برلماني: أردوغان فقد شرعيته بعد تحول تركيا لدولة يداس فيها القانون بالأقدام

كتب- مصراوي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن النظام التركي الإرهابي ممثلًا في السلطان المهووس رجب طيب أردوغان فقد شرعيته واقتربت نهايته وسقوطه على يد المعارضة والشعب التركي، خاصة بعد أن شن رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو هجومًا على حكومة العدالة والتنمية بسبب الفشل الكبير في إدارة أزمة كورونا، فضلا عن عدم احترامهم للقانون حتى أصبح يداس عليه بالأقدام.

وأضاف أباظة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن أي نظام استبدادي يفقد شرعيته بمجرد أن يحنث بالدستور والقانون، وهذا ما يفعله رجب طيب أردوغان بشهادة سياسي تركي كبير في قيمة أحمد داود أوغلو والذي كان رئيسًا سابقًا لمجلس الوزراء بتركيا، مشيرًا إلى أن الأخير أكد أيضا أن النظام التركي لا يتمتع بشفافية ومثل هذه الأنماط من العلاقات التي تبتعد عن الشفافية لا توجد في الدول الديمقراطية والقانونية وإنما في الدول التي يداس فيها القانون تحت الأقدام والدول التي تصل فيها الرشوة للركب

وتابع:داود أوغلو أكد أيضا أن المشكلات الاقتصادية التي يعيشها النظام وعجز فريق العمل ونقص السياسات والأزمات خلقتها السلطة الحاكمة بسبب عدم العقلانية وتركيز القرار في يد شخص واحد ما أدى إلى فصل تركيا عن العالم وأنهم يحاولون الآن إيجاد حل لها وأن اقتصاد تركيا يتحول كل يوم إلى اقتصاد مغلق بسبب الأسس الخاطئة التي وضعها النظام والإدارة الاقتصادية الخاطئة التي يسير عليها أردوغان".