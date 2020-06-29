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"محمود فوزي" مستشارًا لمحافظة الجيزة للمناطق الاستثمارية والصناعية

08:15 م الإثنين 29 يونيو 2020
"محمود فوزي" مستشارًا لمحافظة الجيزة للمناطق الاستثمارية والصناعية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- حاتم أبو النور:

أعلنت محافظة الجيزة، تعيين المهندس محمود فوزي فوزي عوض سلام مستشارًا للمحافظة للمناطق الاستثمارية والصناعية.

يأتي القرار لما يتمتع به فوزي من خبرة تصل إلى 38 عامًا، في جذب الاستثمارات وتبسيط الإجراءات، خاصة أنه كان له دور بارز في إنشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتبسيط الإجراءات في 72 ساعة فقط، للحصول على الخدمة سواء على مستوى الأحياء والمدن والمراكز والقرى.

ويعتبر فوزي من الكوارد الفنية في محافظة السويس، قبل تعيينه مستشارًا لمحافظة الجيزة.

محافظة الجيزة المناطق الاستثمارية والصناعية محمود فوزي

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