مطار القاهرة يستقبل 420 مصريًا من العالقين في السعودية

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، 3 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم 420 مصريًا من العالقين في السعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلة لشركة الخطوط السعودية وصلت من الرياض، على متنها 180 مصريًا، ورحلة لشركة "فلاي ناس" قادمة من الرياض على متنها 120 مصريًا، ورحلة لشركة "فلاي ناس" قادمة من جدة وتقل 120 مصريًا، وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يومًا.