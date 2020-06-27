مقتل 3 أشخاص وفقدان 12 آخرين بسبب الطقس السيء جنوب غربي الصين
بكين- (أ ش أ):
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وفقد 12 آخرون بسبب موجة من الطقس السيء في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن الأمطار الغزيرة اجتاحت أجزاء من سيتشوان منذ صباح أمس، حيث سجلت بعض المناطق نسبة هطول أمطار تجاوزت 211 مم، وهي أعلى نسبة هطول للأمطار يتم تسجيلها في المقاطعة، مشيرة إلى أن الأمطار تحولت إلى سيول جبلية متسببة في مقتل 3 وفقدان 12 شخصا.
وأضافت السلطات أنه جرى إجلاء أكثر من 7000 شخص إلى أماكن آمنة، فيما ماتزال أعمال البحث والإنقاذ قائمة.
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