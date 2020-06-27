رئيس "الوطنية للصحافة": أداء اليمين الدستورية للهيئات 5 يوليو

(مصراوي):

قال عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن أعضاء الهيئات الجدد سيؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب يوم 5 يوليو المقبل.

وأضاف الشوربجي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه بعد حلف اليمين سيتسلم عمله رسميًا رئيسًا للهيئة وسيبدأ بمباشرة عمله، مؤكدًا أنه سيستكمل ما وقفت عنده الهيئة السابقة، وأن كل عضو في الهيئة سيكون له دور وسيأخذ بالرأي الجماعي، مؤكدًا أن هدفهم واحد وهو النهوض بالمؤسسات الصحفية القومية.

ونصت قوانين الهيئات الإعلامية على أن يؤدي رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وأعضاؤهم يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم.

ووفقًا للقانون سيكون نص اليمين: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا رقم 363 لسنة 2020، الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم كامل إبراهيم جبر.

وضمت عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "المستشار محمد عبدالسميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، وأمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم - ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعزة السيد مصطفى عبدالنبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وصالح عبدالسميع الصالحي - صحفي ونشأت محمد محمد الديهي - إعلامي، ورانيا متولي هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 364 لسنة 2020 والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي.

وضمت عضوية الهيئة الوطنية للصحافة كلا من المستشار عادل سيد عبدالرحيم حسن بريط – نائب رئيس مجلس الدولة، وإيهاب محمد حسن أبو عيش – ممثل وزارة المالية، وسامية زين العابدين عبدالله محمد – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وأحمد مختار مصطفى طلبة – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، ووليد عبدالعزيز عبدالعزيز عامر، ممثل الصحافة القومية، وسامح عبدالله محمد مرسي – ممثل الصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان ممثل العاملين بالمؤسسات الصحفية، والإعلامية وفاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

وتكون مدة رئيس وأعضاء الهيئات المذكورة 4 سنوات.