هل استحق منتخب مصر ركلة جزاء أمام بلجيكا؟.. خبير تحكيمي يجيب

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علق الحكم توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، على أداء الحكم البرازيلي رامون أباتي حكم مباراة مصر وبلجيكا بالمونديال.

وأدار أباتي مباراة المنتخب الوطني أمام بلجيكا أمس الإثنين، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في افتتاح مباريات المنتخبين بكأس العالم 2026.

ولم تشهد مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا أمس الكثير من الحالات التحيكيمة المثيرة للجدل، باستثناء حالة وحيدة، قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، بعد إعاقة لاعب منتخب بلجيكا لأحمد سيد زيزو من المرور بالكرة، إلا أن الحكم لم يحتسب أي مخالفة وسط حالة من الغضب من لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني.

تعليق توفيق السيد على أداء حكم مباراة مصر وبلجيكا

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "البرازيل رامون أباتي أدار المباراة بشكل جيد، لم يكن لديه الكثير من الأخطاء، باستثناء كرة أحمد سيد زيزو مع المدافع البرازيلي في نهاية الشوط الثاني".

وأضاف: "كان هناك إعاقة واضحة من مدافع منتخب بلجيكا لأحمد زيزو منع من المرور، وكان المسك باليد من المدافع واضح والمسك استمر إلى داخل منطقة الجزاء، لذا كان يستحق المنتخب ركلة جزاء".

واختتم السيد تصريحاته: "الخطأ الأكبر في كرة زيون كان على حكم الفار الذي كان يجب عليه استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة، الذي كان بها مخالفة واضحة".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره النيوزيلندي، يوم الإثنين المقبل 22 يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بالمونديال.

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