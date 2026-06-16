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أول رد فعل من محمد صلاح بعد تعادل منتخب مصر مع بلجيكا في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

03:12 ص 16/06/2026
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح بقميص منتخب مصر الجديد
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    محمد صلاح بقميص منتخب مصر القديم
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تفاعل محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول، مع تعادل الفراعنة أمس أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مباريات المنتخبين بكأس العالم 2026.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة منتخب مصر أمس الإثنين أمام المنتخب البلجيكي، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ستاد "لومين فيلد"، بالجولة الأولى بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

أول رد فعل من محمد صلاح بعد تعادل مصر مع بلجيكا

ونشر محمد صلاح مجموعة من الصور له رفقة لاعبي منتخب مصر في مباراة الأمس، وكتب: "شكرا على تهانيكم بعيد ميلادي".

وتعد هذه المشاركة الثانية لصلاح رفقة منتخب مصر في كأس العالم، حيث سبق له المشاركة في نسخة البطولة، عام 2018 والتي أقيمت بروسيا.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بالمونديال، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره نيوزيلندا يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمونديال.

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منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وبلجيكا محمد صلاح

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