ملخص مباراة السعودية ضد أوروجواي في كأس العالم 2026
كتب : محمد عبد الهادي
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حسم التعادل الإيجابي 1-1، نتيجة مباراة السعودية و أوروجواي، التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026.
تشكيل منتخب السعودية لمواجهة أوروجواي
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، متعب الحربي
خط الوسط: عبدالله الخيبري، محمد کنو
خط الوسط الهجومي: مصعب الجوير، محمد أبو الشامات، سالم الدوسري
خط الهجوم: فراس البريكان
متابعة مباراة السعودية و أوروجواي
الدقيقة 1: إنطلاق المباراة
الدقيقة 3: سيطرة واستحواذ للاعبي أوروجواي في منتصف ملعب السعودية
الدقيقة 5: العويس ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة صاروخية لمنتخب أوروجواي.
الدقيقة 8: منتخب السعودية يبدأ في الاستحواذ بعدة نقلات في محاولة للاختراق وتسجيل الهدف الأول.
الدقيقة 11: اتسحواز لاعبي الاوروجواي على الكورة بدون خطورة.
الدقيقة 13: تمريرات من لاعبي السعودية بدون خطورة.
الدقيقة 16: تسديدة قوية من منتخب السعودية تأتي فوق العارضة.
الدقيقة 18: خطا لصالح منتخب الاوروجواي.
الدقيقة 20: عرضية قوية من لاعبي أوروجواي يتصدي لها دفاع السعودية.
الدقيقة 22: ركنية لصالح المنتخب السعودي.
الدقيقة 23: تسلل على لاعب أوروجواي.
الدقيقة 24: دقيقة راحة لشرب الماء والتقاط الانفاس.
الدقيقة 28: العويس ينقذ فرصة هدف اول لأوروجواي.
الدقيقة36: السعودية تهدر فرصة هدف أول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
الدقيقة 38: تسديدة من الخيبري تمر بجوار مرمي أوروجواي
الدقيقة 40: السعودية تسجل الهدف الأول عن طريق العامري بعد متابعة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
الدقيقة 43: خطأ لصالح أوروجواي بمنتصف ملعب السعودية.
الدقيقة 45+3: انتهاء الشوط الأول
الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني من المباراة
الدقيقة 47: ضغط متواصل للاعبي أوروجواي مع بداية الشوط الثاني في محاولة لتسجيل التعادل
الدقيقة 50: ركنية لأوروجواي من الجهة اليمني.
الدقيقة 59: القائم بمنع فرصة هدف محقق لمنتخب أوروجواي بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
الدقيقة 66: خطأ لصالح أوروجواي من الجبهة اليسري ينقذها العويس.
الدقيقة 68: توقف المباراة لشرب المياه.
الدقيقة 79: هدف التعادل لصالح أوروجواي .
الدقيقة 86: سعود عبدالحميد يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
الدقيقة 90: الحكم يضيف 7 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 90+3: تسديدة قوية من فالفيردي يتصدي لها العويس ببراعة
الدقيقة 90+8: الحكم يطلق صافرة إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.