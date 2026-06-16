ملخص مباراة السعودية ضد أوروجواي في كأس العالم 2026

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حسم التعادل الإيجابي 1-1، نتيجة مباراة السعودية و أوروجواي، التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب السعودية لمواجهة أوروجواي

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، متعب الحربي

خط الوسط: عبدالله الخيبري، محمد کنو

خط الوسط الهجومي: مصعب الجوير، محمد أبو الشامات، سالم الدوسري

خط الهجوم: فراس البريكان

متابعة مباراة السعودية و أوروجواي

الدقيقة 1: إنطلاق المباراة

الدقيقة 3: سيطرة واستحواذ للاعبي أوروجواي في منتصف ملعب السعودية

الدقيقة 5: العويس ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة صاروخية لمنتخب أوروجواي.

الدقيقة 8: منتخب السعودية يبدأ في الاستحواذ بعدة نقلات في محاولة للاختراق وتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 11: اتسحواز لاعبي الاوروجواي على الكورة بدون خطورة.

الدقيقة 13: تمريرات من لاعبي السعودية بدون خطورة.

الدقيقة 16: تسديدة قوية من منتخب السعودية تأتي فوق العارضة.

الدقيقة 18: خطا لصالح منتخب الاوروجواي.

الدقيقة 20: عرضية قوية من لاعبي أوروجواي يتصدي لها دفاع السعودية.

الدقيقة 22: ركنية لصالح المنتخب السعودي.

الدقيقة 23: تسلل على لاعب أوروجواي.

الدقيقة 24: دقيقة راحة لشرب الماء والتقاط الانفاس.

الدقيقة 28: العويس ينقذ فرصة هدف اول لأوروجواي.

الدقيقة36: السعودية تهدر فرصة هدف أول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 38: تسديدة من الخيبري تمر بجوار مرمي أوروجواي

الدقيقة 40: السعودية تسجل الهدف الأول عن طريق العامري بعد متابعة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 43: خطأ لصالح أوروجواي بمنتصف ملعب السعودية.

الدقيقة 45+3: انتهاء الشوط الأول

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني من المباراة

الدقيقة 47: ضغط متواصل للاعبي أوروجواي مع بداية الشوط الثاني في محاولة لتسجيل التعادل

الدقيقة 50: ركنية لأوروجواي من الجهة اليمني.

الدقيقة 59: القائم بمنع فرصة هدف محقق لمنتخب أوروجواي بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 66: خطأ لصالح أوروجواي من الجبهة اليسري ينقذها العويس.

الدقيقة 68: توقف المباراة لشرب المياه.

الدقيقة 79: هدف التعادل لصالح أوروجواي .

الدقيقة 86: سعود عبدالحميد يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 90: الحكم يضيف 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 90+3: تسديدة قوية من فالفيردي يتصدي لها العويس ببراعة

الدقيقة 90+8: الحكم يطلق صافرة إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.