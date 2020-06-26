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منصات الأزهر الإعلامية تنشر فيلم "النيل حياتنا" تأكيدًا لحق مصر في مياه النيل

06:19 م الجمعة 26 يونيو 2020
منصات الأزهر الإعلامية تنشر فيلم "النيل حياتنا" تأكيدًا لحق مصر في مياه النيل

نهر النيل

كتب- محمود مصطفى:

شاركت صفحات الأزهر بمختلف اللغات على منصاتها الإعلامية في "فيسبوك، يوتيوب، وانستجرام"، الفيلم الذي نشرته وزارة الهجرة المصرية تحت عنوان "النيل حياتنا" للتعريف بحق مصر التاريخي في مياه النيل.

وأوضح الأزهر الشريف، في بيان له، الجمعة، أن ذلك يأتي حرصًا على دعم القضايا العادلة لمصر، كونه أحد أذرع القوة الناعمة لمصر عالميا؛ وتأكيدًا منه على حق مصر التاريخي والشرعي في مياه النيل.

ويأتي هذا الفيلم كجزءٍ من المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، حيث تم إخراجه بسبع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية.

ووجهت الدكتور نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدعوة لأبناء مصر لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول حق مصر الأصيل في مياه النيل، وأن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر - وكما أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي- مسألة حياة أو موت، مناشدة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق كل حسب دولة الإقامة ووفقًا للغتها.

الإصدارات السبعة للفيلم بالسبع لغات مجمعة على الرابط التالي:

نهر النيل الأزهر الشريف منصات الأزهر الإعلامية فيلم النيل حياتنا

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