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مائل للحرارة والقاهرة 34.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

01:57 م الجمعة 26 يونيو 2020
مائل للحرارة والقاهرة 34.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كتب - أسامة علي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غد السبت يشهد
استقرار درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

وأضافت شاكر لمصراوي، أن طقس غدا مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوبا أثناء النهار، أما ليلا فالطقس لطيف شمالا معتدل جنوبا.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح معتدلة على معظم الانحاء.

وجاء بيان درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري 34-35
السواحل الشمالية 29-30
شمال الصعيد 36-37
جنوب الصعيد 40-41

الأرصاد الطقس درجات الحرارة

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