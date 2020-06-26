معركة النفس الطويل.. ماذا قال وزير الري عن مفاوضات سد النهضة؟

كتب - أحمد مسعد:

أدلى وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، بالعديد من التصريحات حول مستقبل المفاوضات المتعثرة للسد النهضة.

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ويستعرض" مصراوي" أبرز تصريحات وزير الري، والتي جاءت كما يلي:

مصر أكبر دولة جافة في العالم وتعتمد على النيل بنسبة 97%.

تعامل الدولة مع ملف سد النهضة يأتي من منظور الأمن القومي المصري.

مصر وصلت لحلول فنية قدمتها لإثيوبيا لتوفير الكهرباء من السد دون الإضرار بحصتنا من المياه.

إثيوبيا لم ترد على موقفها في حالة حدوث جفاف طبيعي أثناء الملء .

الوصول لاتفاق أمر يريح الجميع، وأمر جيد لإثيوبيا من حيث التعاون والاتفاق والتواصل.

كل يوم يمر يكون فارق مع مصر من حيث تغير الخطط والتعامل مع ملء السد.

ملء سد النهضة يمثل جفاف صناعي لمصر.

أي كمية مياه يملأها السد تعني تقليل الكمية في مصر.



توصلنا لحلول فنية توصل إثيوبيا في أحلك ظروف الجفاف توليد 80% من الطاقة الكهربية للسد، واتفقنا على السيناريوهات الخاصة بذلك.

مصر تريد من إثيوبيا أن تدعمها وقت الجفاف، وهو الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر.

سنعود للتفاوض عندما يكون هناك نية للاتفاق، وأدوات تحكم الاتفاق.

علاقة مصر بإثيوبيا علاقة زواج كاثوليكي.

مصر لديها مخاوف حقيقة كونها تعتمد على نهر النيل.

الجانب الفني لا يزال في طور المفاوضات.

تم الاتفاق خلال مفاوضات مع إثيوبيا على جوانب يتم تغيرها في الجلسة التالية.

الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر يتعلق يكيفية الدعم وقت الجفاف.

لابد من وجود إرادة سياسية للنقاط التي سيتم الاتفاق.

معركة سد النهضة معركة النفس الطويل.

على المدى القريب أو البعيد يجب أن يكون هناك تقارب وود وحسن جوار وتنمية.​