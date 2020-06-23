القوى العاملة: تعيين 69 شاباً بالقطاع الخاص في أسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بأسوان 69 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثمارى بالسويس،من بينهم شاباً من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال سعفان، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وقال محمد عبد الوهاب أحمد وكيل الوزارة، مدير المديرية، إن المديرية، أنجزت خلال مايو الماضي، تسجيل 45 عاملا غير منتظم بالوحدة بالمديرية ليصل العمالة داخلها 7315 عاملاً مستفيد من الخدمات التي تقدمها.

وأوضح أنه تم صرف 4 منح زواج بإجمالي 12 ألف جنيه و24 منح مولود بإجمالى 48 ألفاً، ومنحتين وفاة لأحد الأقارب بـ 4 آلاف جنيه ليصل إجمالي الرعاية الاجتماعية المقدمة خلال الشهر 64 ألف جنيه.

وتابع: كما تم صرف 8 آلاف و755جنيها كرعاية صحية لـ4 مستفيدين من الوحدة ليصل إجمالي المنح المقدمة للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الشهر 72 ألف و755 جنيها.

وأوضح أحمد، أن المديرية، تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 24 منشأة، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي التابعة للمديرية.