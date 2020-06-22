وزير الأوقاف: الجيش المصري صمام أمان الأمة العربية ودعمه واجب
كتب- محمود مصطفى:
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الجيش المصري وطني حتى النخاع ليس به مرتزقة ولا ميليشيات، فهو من لحمة الشعب المصري العظيم.
وأضاف في بيان له، الاثنين، أن الجيش المصري عظيم ورشيد كما وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم يكن يوما ما باغيًّا أو معتديًّا، ولكنه كمعدن شعبه الأصيل لا يقبل الضيم، ولا يرضى بالدنية، ولا يعطي النقيصة، شعاره العزة والشرف والكرامة.
وأكد الجيش المصري صمام أمان الأمة العربية، مشددًا على أن واجب الوقت دعم الجيش بقوة، والوقوف خلفه صفا واحدًا بوطنية وبسالة وكلنا جيش مصر.
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