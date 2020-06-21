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رابطة العالم الإسلامي: الشعوب الإسلامية تقف مع مصر لحفظ حدودها وأمنها

07:36 م الأحد 21 يونيو 2020
رابطة العالم الإسلامي: الشعوب الإسلامية تقف مع مصر لحفظ حدودها وأمنها

رابطة العالم الإسلامي

كتب- محمود مصطفى:

دعت رابطة العالم الإسلامي، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لتفعيل مبادرة "إعلان القاهرة بشأن ليبيا" الرامية إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والمحافظة على وحدة أراضيها، والتي تمثل خارطة طريق للتوصل إلى حل شامل يحافظ على سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات، والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية.

وأكدت الرابطة في بيان لأمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأحد، أن الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلة الرابطة تقف إلى جانب جمهورية مصر العربية فيما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن لحماية حدود مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها الذي يُعد ركناً مهماً من أمن الأمة العربية والإسلامية.

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