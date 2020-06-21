ننشر أماكن صرف أدوية "كورونا" للمعزولين منزليًا في القاهرة

كتب- أحمد جمعة:

حصل مصراوي على قائمة بأماكن المراكز الصحية المقررة لصرف أدوية العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد وفقا لمحل الإقامة.

كانت وزارة الصحة قررت صرف علاج مرضى فيروس كورونا من خلال المراكز الطبية التابعة لمحل الإقامة.

وأكدت وزارة الصحة أنه يتم الكشف على المريض بالمستشفى، وتوقيع طبيب الاستقبال على كارت العزل وتوجيهه نحو أقرب مركز طبي لمحل الإقامة ومتابعته من خلال فرق الترصد الوبائي.

كما وجه الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، بالتنبيه على مديري مراكز الرعاية الأساسية بالمحافظات؛ لاستلام الكميات اللازمة من أدوية فيروس كورونا من مخازن التموين الطبي.

وأشار حساني في خطابه إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، لتوزيع الأدوية على الإدارات المختلفة طبقا لأعداد ونسب الإصابة بكل إدارة صحية.

وشدد الخطاب على عمل طلبية بإجمالي الاحتياج يكفي لمدة أسبوعين من رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي لتوفيرها للعزل المنزلي، مع التنبيه على سرعة توصيل بروتكولات العلاج لمستحقيها بأسرع وقت.

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