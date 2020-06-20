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"كاشِف الغُمَّة".. حملة جديدة لمركزُ الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

11:14 م السبت 20 يونيو 2020
"كاشِف الغُمَّة".. حملة جديدة لمركزُ الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

كتب- محمود مصطفى:

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أحدث حملاته الدعوية والتوعوية تحت عنوان: «كاشِفُ الغُمَّة»؛ عرفانًا بفضل صاحب المقام الأعظم، والجناب الأكرم تاج رؤسنا الأحبِّ إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا سيدنا محمد ﷺ، وتعريفًا بجميل شمائله، وجليل فضائله.

وتهدف الحملة إلى بيان أوجه كشفه ﷺ للغُمَّة، وإقامته للملَّة، وإخراجه للعالمين من الظُّلمات إلى النُّور، وتدعو إلى إِكباره وإِكرامه، وتبجيله واحترامه، وإلى التأسي بخِصَاله، والتَّحلي بكريم صِفاته وخِلاله.


ودعا المركز اللهَ عز وجل أن يحيينا على سُنته، وأن يقبضنا على محبته وملَّته، وأن يُورِدَنَا حوضَه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئةً مريئةً لا نظمأ بعدها أبدًا.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر الشريف حملات الدعوية والتوعوية

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