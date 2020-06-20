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المطار يستقبل 750 مصريًا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

11:11 م السبت 20 يونيو 2020
المطار يستقبل 750 مصريًا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، 3 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم 750 مصريًا من العالقين بالسعودية وروسيا والبحرين، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار وصلت رحلة مصر للطيران من موسكو على متنها 300 مصري، ورحلة لمصر للطيران من البحرين على متنها 280 مصريًا، ورحلة لطيران العربية قادمة من الرياض على متنها 170 مصريًا.

وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي في المطار، اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

مطار القاهرة السعودية البحرين روسيا فيروس كورونا

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