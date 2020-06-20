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الجيزة تطالب أولياء أمور طلاب الثانوية بعدم التكدس بمحيط لجان الامتحان

11:09 م السبت 20 يونيو 2020
الجيزة تطالب أولياء أمور طلاب الثانوية بعدم التكدس بمحيط لجان الامتحان

لجان الامتحان

كتب- أسامة علي:


ناشدت محافظة الجيزة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم التكدس بمحيط اللجان الامتحانية، والحد من أي تجمعات أمام المدارس، حرصًا على الصحة العامة ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان.

وتنطلق غدًا الأحد، امتحانات الثانوية العامة، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكدت المحافظة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لأبنائنا الطلاب للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم تزويد المدارس ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا

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