ما رأيته أمر عظيم جدًّا يعكس قدرتنا.. ماذا قال السيسي لقوات المنطقة الغربية؟



القاهرة- أ ش أ:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية بضرورة الاستعداد لتنفيذ أي مهام داخل حدود البلاد أو خارجها إذا تطلب الأمر، مشيدًا بالحالة القتالية والقدرات العالية التي أصبح يتمتع بها الجيش المصري الذي بات من أقوى جيوش المنطقة.



جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي الوحدات القتالية بالمنطقة الغربية، اليوم السبت، للاطمئنان على الحالة القتالية العالية للقوات المسلحة.



وقال الرئيس السيسي إن هناك الكثير من الأنشطة تتم ولا أحد يعرف عنها شيئًا في المنطقة الغربية على كامل الحدود مع الدولة الشقيقة ليبيا؛ فهناك نحو 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات "الجوية والخاصة وحرس الحدود" وقوات كثيرة أخرى.



وأكد الرئيس السيسي أن الجيش المصري رشيد يحمي ولا يهدد، يُأمِّن ولا يعتدي على أحد، لافتًا إلى أن هذه هي استراتيجية الجيش وعقيدته التي لا تتغير.



وتابع السيسي: "أنا سعيد جدًّا أني ألتقي بكم اليوم للاطمئنان من خلالكم على الكفاءة والحالة الفنية العالية للقوات المسلحة، فجزء كبير من القوات المسلحة سواء كان من القوات الخاصة أو الجوية، موجود وجاهز لتنفيذ أي مهام، والحقيقة ما رأيته حتى الآن أمر عظيم جدًّا ويعكس قدرتنا".



وأضاف السيسي: "أنا دائمًا أقول إن الجيش المصري جيش قوي صحيح، ومن أقوى جيوش المنطقة؛ ولكن هو جيش رشيد، جيش يحمي ولا يهدد، يؤمِّن ولا يعتدي، وهذه استراتيجيتنا، وهذه عقيدتنا وثوابتنا التي لا تتغير، وأنا على ثقة بأنكم لن تدخروا أي جهد وستقدمون كل التضحيات مثل ما يتم الآن في كثير من الأنشطة".



وقال السيسي في ختام كلمته لجنود القوات المسلحة في المنطقة الغربية: "اسمحوا لي أن أشكركم، وأقول لكم كونوا مستعدين لأي مهمة، هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا، أشكركم وربنا يحفظكم".