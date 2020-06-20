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تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية الأزهرية

11:38 ص السبت 20 يونيو 2020
تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية الأزهرية

الشيخ صالح عباس

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

وقال: تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385. للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

ووافق وكيل الأزهر على نشر أرقام الجلوس ومقار وعناوين اللجان لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

وتنطلق غدا الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وباتباع كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

صالح عباس امتحانات الثانوية الأزهرية فيروس كورونا الثانوية الأزهرية

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