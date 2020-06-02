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الصحة تنشر 4 إرشادات مهمة لارتداء الكمامة في أماكن العمل

04:27 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
الصحة تنشر 4 إرشادات مهمة لارتداء الكمامة في أماكن العمل

ارتداء الكمامة

كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عددًا من الإرشادات المهمة لارتداء الكمامة في أماكن العمل.

وقالت الوزارة في منشورها التوعوي إن فيروس كورونا ينتقل من خلال القطرات، وبالتالي فإن قناع الأنف والفم يقلل فرصة نقل العدوى والإصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة ارتداء كمامة الفم والأنف في الحيز العام وفي مكان العمل، ولا حاجة لذلك في المنزل، ومن المهم أن تكون الكمامة ملاصقة للفم والأنف.

وشددت على ضرورة التحقق من أن الكمامة لا تسبب صعوبات في التنفس وخاصة لدى مصابي الأمراض القلبية أو الرئوية، لافتة إلى أن الكمامة التالفة لا تحمي من الإصابة بالعدوى.

ونصحت الوزارة بغسل اليدين بعد ملامسة الكمامة لتجنب نقل الفيروس.

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